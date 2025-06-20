Экс-игрок «Спартака» Промес экстрадирован в Нидерланды

Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Футболиста арестовали и отправили на родину частным самолетом в сопровождении Королевской военной полиции. В Нидерландах Промес приговорен к 7,5 года тюрьмы: если суд отправит игрока в тюрьму на этот срок, он выйдет на свободу в возрасте 41 года.

12 июня появилась информация, что полиция города Дубая арестовала футболиста Квинси Промеса в его собственном доме. По данным СМИ, задержание связано с запросом об экстрадиции спортсмена в Нидерланды. В Дубае Промеса поместили в следственный изолятор.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее адвокат рассказал, могут ли российские приставы взыскать долг с Промеса.