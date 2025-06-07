Роналду раскрыл свое отношение к Месси

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду на пресс-конференции рассказал о своем отношении к форварду национальной команды Аргентины и американского «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Конечно, я испытываю уважение к Лео Месси. Мы вместе находимся на одной сцене уже 15 лет. Я помню, как переводил ему с английского на торжественных мероприятиях, потому что он плохо говорил по-английски. Он всегда хорошо ко мне относился и уважал меня», — поделился форвард.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы в составе сборной Португалии. Роналду принадлежит мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную: сейчас на его счету 137 голов в составе португальской команды.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки.

Ранее Роналду ответил на вопрос, сколько лет ему осталось играть.