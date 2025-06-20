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Экс-капитан «Спартака» Джикия может перейти в клуб из Турции

Защитник Джикия близок к переходу в турецкий «Антальяспор»
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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Российский защитник Георгий Джикия близок к переходу в турецкий «Антальяспор». Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно сообщению, в российском футболисте заинтересован лично главный тренер «Антальяспора» Эмре Белезоглу. В ближайшие дни защитник должен отправиться в Турцию для завершения трансфера.

Джикия пополнил состав подмосковных «Химок» в 2024 году. Он покинул команду вместе с другими футболистами после завершения сезона-2024/25 на правах свободного агента.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). 28 мая Российский футбольный союз (РФС) отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

До этого Джикия с 2017 года выступал за московский «Спартак». Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая 2024 года. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура РПЛ с «Рубином».

Ранее в СМИ также появилась информация, что Джикия может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.

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