«Бредятина»: агент Головина о желании «Монако» избавиться от игрока

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, опроверг информацию, согласно которой клуб хочет продать российского футболиста. Его слова приводит Sport24.

«Головин был выставлен на трансфер? Это какой-то бред. Не понимаю, зачем обсуждать эту бредятину. У Александра до 2029 года контракт с «Монако». Он один из лидеров клуба. И больше тут говорить нечего», — заявил он.

20 июня французские СМИ сообщили, что «Монако» выставил Головина на трансфер, однако еще не получил никаких предложений.

1 мая стало известно, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы бедра. Последний раз 29-летний российский полузащитник выходил на поле 5 апреля — он сыграл 10 минут в матче против «Бреста» (1:2). Всего в текущем сезоне россиянин провел 29 встреч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее Головин рассказал, ограничивает ли его тренер «Монако».