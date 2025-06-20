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«Бредятина»: агент Головина о желании «Монако» избавиться от игрока

Агент Клюев назвал бредятиной слухи о желании «Монако» продать Головина
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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/asmonaco

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, опроверг информацию, согласно которой клуб хочет продать российского футболиста. Его слова приводит Sport24.

«Головин был выставлен на трансфер? Это какой-то бред. Не понимаю, зачем обсуждать эту бредятину. У Александра до 2029 года контракт с «Монако». Он один из лидеров клуба. И больше тут говорить нечего», — заявил он.

20 июня французские СМИ сообщили, что «Монако» выставил Головина на трансфер, однако еще не получил никаких предложений.

1 мая стало известно, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы бедра. Последний раз 29-летний российский полузащитник выходил на поле 5 апреля — он сыграл 10 минут в матче против «Бреста» (1:2). Всего в текущем сезоне россиянин провел 29 встреч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее Головин рассказал, ограничивает ли его тренер «Монако».

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