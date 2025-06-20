«Монако» хочет избавиться от Головина

Российский полузащитник Александр Головин может покинуть «Монако» этим летом. Об этом сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, клуб выставил футболиста на трансфер, однако предложений пока не получил.

Согласно сообщениям французских СМИ, в «Монако» хотят продать ряд игроков, чтобы купить более молодых футболистов.

1 мая стало известно, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы бедра. Последний раз 29-летний российский полузащитник выходил на поле 5 апреля — он сыграл 10 минут в матче против «Бреста» (1:2). Всего в текущем сезоне россиянин провел 29 встреч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее Головин рассказал, ограничивает ли его тренер «Монако».