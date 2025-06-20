В «Локомотиве» прояснили будущее клуба после бана от ФИФА

В «Локомотиве» заявили, что в ближайшее время бан будет снят

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных выразил уверенность, что в ближайшие дни клуб решит вопрос с запретом от Международной федерации футбола (ФИФА) на регистрацию новых футболистов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Уверен, в ближайшие дни ситуация будет урегулирована. Надо лишь выяснить, куда выплачивать», — заявил Нагорных.

Запрет был наложен 18 июня и будет действовать в течение трех трансферных периодов.

Украинское издание NV сообщило причину подобного решения: «Локомотив» отказался платить компенсацию «Мариуполю» за трансфер защитника Марка Мампасси. «Железнодорожники» должны были заплатить €50 тыс. клубу, воспитавшему футболиста.

Также отмечается, что вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин заявил о том, что представители «Локомотива» ссылались в процессе разбирательства на то, что «Мариуполь — российский город, а клуб уничтожен и больше не существует как субъект футбола».

Ранее в РПЛ сделали заявление из-за бана «Локомотива», отметив влияние политики.