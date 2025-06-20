Гол Месси принес «Интер Майами» победу в матче клубного ЧМ

Американский «Интер Майами» обыграл португальский «Порту» в матче второго круга группового этапа клубного чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл футболист португальского клуба Самуэль Агехова, который на 8-й минуте реализовал пенальти. «Интер» сравнял на 47-й минуте, отличился Теласко Сеговия. На 54-й минуте Лионель Месси вывел американский клуб вперед.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «Реал» не смог обыграть саудовский клуб на старте клубного чемпионата мира.