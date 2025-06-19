«Реал» не смог обыграть саудовский клуб на старте клубного чемпионата мира

«Реал» и «Аль-Хиляль» сыграли вничью на старте клубного чемпионата мира

Мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль» сыграли вничью в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Хард Рок» в Майами, завершилась с результатом 1:1. На 34-й минуте Гонсало Гарсия вывел «Реал» вперед, но равновесие восстановил Рубен Невеш на 41-й минуте с пенальти. Еще один удар с точки не реализовал на 90+2-й минуте Федерико Вальверде.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал» и «Аль-Хиляль» играют в группе H. Вместе с ними выступают «Зальцбург» из Австрии и клуб из Мексики «Пачука».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «Боруссия» не смогла обыграть клуб из Бразилии на клубном чемпионате мира.