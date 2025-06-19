Рублев не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Германии

Рублев проиграл Этчеверри во втором круге турнира в Галле

В матче второго круга теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле российский теннисист Андрей Рублев уступил аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (6:8). Матч продолжался 3 часа 4 минуты. На решающем тай-брейке Рублев не реализовал два матчбола.

В четвертьфинале аргентинец сыграет с Кареном Хачановым из России.

10 апреля российский теннисист проиграл французу Артуру Филсу в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Монако. Рублев, получивший седьмой номер посева, проиграл в двух сетах — 2:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты.

22 апреля Рублев в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде проиграл представителю Казахстана Александру Бублику. Встреча, которая продолжалась 1 час 22 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:0, 4:6.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее олимпийский чемпион оценил вероятность возвращения Медведева и Рублева в топ-10.