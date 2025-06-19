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Адвокат назвал причину, почему ФИФА так быстро наложила трансферный бан на «Локомотив»

Адвокат Калинов: дело «Локомотива» является политическим
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Известный адвокат Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации с запретом для «Локомотива» на регистрацию игроков от Международной федерации футбола (ФИФА) из-за задолженности перед украинским клубом «Мариуполь». Специалист отметил, что скорость вынесения решения говорит о политическом характере дела.

«Считаю, что стремительное решение ФИФА, конечно же, является политическим, потому что действительно клуб «Мариуполь» фактически не существует, возникла путаница, непонятно куда было платить», — отметил Калинов.

Защитник Марк Мампасси, имеющий украинский и российский паспорта, был приобретен «Локомотивом» у «Мариуполя» в 2022 году. Футболист провел за «железнодорожников» 18 встреч в Российской премьер-лиге. В данный момент он выступает на правах аренды за бельгийский «Кортрейк». Ранее ФИФА выносила решение, что «Локо» должен погасить задолженность в 50 тыс. евро. Российский клуб направил запрос о том, куда переводить деньги, так как «Мариуполь» прекратил существование как профессиональный клуб, однако до сих пор не получил ответа. Решение о запрете регистрировать новичков в отношении «Локомотива» была принято через четыре минуты после открытия дела.

Ранее в РПЛ сделали заявление из-за бана «Локомотива», отметив влияние политики.

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