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Мутко призвали сторожить стадион в Саранске

Экс-глава СБР Тихонов назвал Виталия Мутко моральным уродом
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Антон Сакерин/СБР/РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью Legalbet заявил, что стадион «Мордовия Арена», где стартовые матчи сезона в чемпоинате России проведет «Пари НН», должен сторожить экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

«Туда сторожем надо поставить Мутко. Этого морального урода. Кому этот стадион там нужен? Содержание до 300 миллионов составляет. Саранск всегда тюрьмами славился, но никак не футболом. Там никогда не было футбола», — заявил Тихонов.

«Пари НН» занял тринадцатое место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) и уступил в стыковых матчах за право остаться в элите занявшему пятое место в Первой лиге «Сочи» (2:1, 1:3).

По итогам сезона-2024/25 из РПЛ вылетели «Оренбург» и воронежский «Факел». 24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

Ранее сообщалось, что руководству клуба РПЛ грозит до 15 лет тюрьмы за взятку судье.

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