«Полна уродливых фактов»: на Украине возмутились аргументацией «Локомотива» до бана

На Украине возмутились аргументацией «Локомотива» в деле о выплатах за Мампасси

Вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин на своей странице в социальной сети выступил с заявлением после информации о запрете на регистрацию новых футболистов, который Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на московский «Локомотив», и сказал, что российская сторона отказалась от обязательных выплат.

«Российский футбол ничем не отличается от российской политики, где постоянная ложь и перекручивание фактов являются прямыми инструментами влияния. Поэтому мотивация и аргументация юристов «Локомотива» тоже была полна уродливых «фактов», — указал он.

Санин добавил, что представители «Локомотива» ссылались в процессе разбирательства на то, что «Мариуполь — российский город, а клуб уничтожен и больше не существует как субъект футбола».

Запрет был наложен 18 июня и будет действовать в течение трех трансферных периодов.

Украинское издание NV сообщило причину подобного решения: «Локомотив» отказался платить компенсацию «Мариуполю» за трансфер защитника Марка Мампасси. «Железнодорожники» должны были заплатить €50 тыс. клубу, воспитавшему футболиста.

Ранее в РПЛ сделали заявление из-за бана «Локомотива», отметив влияние политики.