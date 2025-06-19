Названа причина, по которой капитан «Ростова» не мог перейти в «Спартак»

Первак: Осипенко не мог перейти в «Спартак» ни за какие деньги из-за Карпина

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак выразил мнение, что защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко ни за какие деньги не мог перейти в стан красно-белых. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«То, что «Спартак» потерял, по-моему, это точно, но команда не могла его подписать просто так. Заранее было известно в футбольных кругах, что Карпин возглавит «Динамо», и Осипенко не мог попасть в «Спартак», сколько бы там ему ни предлагали», — заявил Первак.

31-летний Осипенко провел в «Ростове» пять с половиной лет, за это время он провел 142 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись в них 23 забитыми мячами и семью результативными передачами.

18 июня Осипенко подписал контракт с «Динамо» и теперь снова будет играть под руководством Валерия Карпина, который тренирует сборную России и возглавлял «Ростов».

Ранее Дмитрий Булыкин назвал усилением приобретение «Динамо» Максима Осипенко.