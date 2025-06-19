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Капитан «Локомотива» может перейти в европейский чемпионат

«Чемпионат»: турецкий «Башакшехир» готов купить Баринова за €2 млн
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РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов входит в сферу интересов турецкого «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщает «Чемпионат».

Источник утверждает, что стамбульцы уже провели устные переговоры с клубом и представителем игрока. «Башакшехир» готов заплатить за 28-летнего Баринова €2 млн.

В минувшем сезоне россиянин отдал шесть голевых передач в 35 матчах за «Локомотив». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в €8 млн.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» занял шестое место, набрав 53 очка. Победу в чемпионате России одержал «Краснодар» — в их активе 67 баллов. 66 очков и второе место у петербургского «Зенита», на третьем месте оказался московский ЦСКА (59).

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее игроку сборной России по футболу дали совет по поводу карьеры.

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