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Бывший тренер клубов РПЛ оценил шансы «Динамо» на чемпионство при Карпине

Тренер Билялетдинов: у «Динамо» и Карпина и раньше были амбиции
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ФК «Динамо» Москва

Знаменитый отечественный тренер Ринат Билялетдинов, работавший в Российской премьер-лиге с московским «Локомотивом» и казанским «Рубином», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о перспективах столичного «Динамо» в борьбе за чемпионский титул после назначения главным тренером Валерия Карпина.

«Шансы были бы и при прежнем тренере (Марцел Личка. – «Газета.Ru»), и при исполняющем обязанности, там Гусев исполнял. Укрепление состава, если обсуждать, то Осипенко воссоединился с тренером, Глебов в «Динамо» чуть раньше ушел – то есть какая-то ростовская прослойка. Это несомненно усиление динамовского состава. А амбиции и в «Ростове» были нормальные у Карпина», — считает Билялетдинов.

«Динамо» объявило о назначении новым главным тренером Валерия Карпина, возглавляющего также национальную сборную России. В прошлом сезоне бело-голубые по ходу чемпионата уволили Личку и закончили РПЛ под руководством Ролана Гусева на четвертом месте. Карпин незадолго до старта весенней части покинул «Ростов», заявив, что хочет сосредоточиться на работе со сборной страны.

Ранее тренер Виктор Гончаренко покинул «Пари НН».

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