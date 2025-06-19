«Какую ерунду спросят»: Карпин раскрыл свое отношение к пресс-конференциям

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что его не утомляют пресс-конференции. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Не утомляет от слова совсем, иногда даже интересно, какую сегодня ерунду меня будут спрашивать? Там про бомбондира-крокодила, что там было еще про лабуду, кто будет капитаном, то есть, ну вот это вот. Тем более, тем более это часть работы, за которую тоже платят», — заявил Карпин.

Также специалист заявил, что ему интересно, когда «уже кто-нибудь придумает что-то новое».

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее были названы сроки возвращения России на международную арену.