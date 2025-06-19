Названы сроки возвращения России на международную арену

Спортивный журналист Нобель Арустамян заявил, что, по его информации, сборную России вернут к международным турнирам в сезоне-2026/27. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Насколько я знаю, сезон-2026/2027 считается в кулуарах временем для возвращения. Там даже будет Лига наций в 2026 году осенью. Поэтому, дай бог, мы там будем играть», — заявил Арустамян.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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