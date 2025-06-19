Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Германии

Хачанов обыграл Оже-Альяссима и вышел в 1/4 финала турнира в Халле

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Халле (Германия), обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима.

Встреча, которая продолжалась 1 час 42 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 1:6, 6:3.

За время игры Хачанов сделал четыре подачи навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал 3/7 брейк-пойнтов. Оже-Альяссим за время матча смог сделать 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3/4 брейк-пойнтов.

В следующем круге Хачанов сразится с победителем противостояния между россиянином Андреем Рублевым и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

Хачанову 28 лет, он имеет в своем активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

Ранее чемпион «Больших шлемов» назвал главную проблему российских теннисистов.