Мутко заявил, что чемпионат мира в США будет хуже, чем в России

Мутко: США не смогут провести чемпионат мира по футболу лучше, чем Россия

Пресс-служба ДОМ.РФ Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко: «Программа строительства арендного жилья на Дальнем Востоке должна помочь решить проблемы его доступности, а также сохранения и привлечения квалифицированных кадров»

Бывший министр спорта России Виталий Мутко выразил мнение, что США не смогут провести чемпионат мира по футболу лучше, чем это сделала Россия в 2018 году. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, это невозможно. Сейчас идет клубный чемпионат мира, мы видим, как он проходит и какое к нему внимание. Чемпионат мира с таким количеством команд будет сделать крайне сложно. Тем более чемпионат мира должен быть праздником, куда съезжаются все культуры. Это немного другое», — заявил Мутко.

На чемпионате мира 2018 года Россия под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила будущему серебряному призеру сборной Хорватии. Победу на мундиале одержала национальная команда Франции.

В 2018 году совет Международной федерации футбола (ФИФА) признал чемпионат мира в России «лучшим в истории».

Ранее были названы сроки возвращения России на международную арену.