На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мутко заявил, что чемпионат мира в США будет хуже, чем в России

Мутко: США не смогут провести чемпионат мира по футболу лучше, чем Россия
close
Пресс-служба ДОМ.РФ Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко: «Программа строительства арендного жилья на Дальнем Востоке должна помочь решить проблемы его доступности, а также сохранения и привлечения квалифицированных кадров»

Бывший министр спорта России Виталий Мутко выразил мнение, что США не смогут провести чемпионат мира по футболу лучше, чем это сделала Россия в 2018 году. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, это невозможно. Сейчас идет клубный чемпионат мира, мы видим, как он проходит и какое к нему внимание. Чемпионат мира с таким количеством команд будет сделать крайне сложно. Тем более чемпионат мира должен быть праздником, куда съезжаются все культуры. Это немного другое», — заявил Мутко.

На чемпионате мира 2018 года Россия под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила будущему серебряному призеру сборной Хорватии. Победу на мундиале одержала национальная команда Франции.

В 2018 году совет Международной федерации футбола (ФИФА) признал чемпионат мира в России «лучшим в истории».

Ранее были названы сроки возвращения России на международную арену.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами