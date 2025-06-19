«IIHF — это полный ноль»: чемпион ОИ о недопуске России на Игры-2026

Олимпийский чемпион Касатонов заявил, что в IIHF не с кем разговаривать

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов заявил, что понять в здравом уме решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 невозможно. Его слова приводит «Советский спорт».

«Международная федерация хоккея сегодня – это полный ноль. Там даже разговаривать не с кем. Есть реальная одна сила – это НХЛ. Она имеет рычаги и все остальное. Но они пошли по другому пути. Хотят быть и с теми, и с другими. Когда тот же Овечкин побил рекорд, все работало на имидж всей лиги и на имидж «Вашингтона», — заявил он.

3 июня Международная федерация хоккея официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Сборная России не была включена в эти списки.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее решение о лишении России Олимпиады назвали абсурдным.