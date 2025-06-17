Решение о лишении России Олимпиады назвали абсурдным

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал абсурдным решение Международной федерации хоккея (IIHF) заменить сборную России на национальную команду Франции на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит РИА Новости.

«Причина, по которой они не допускают сборную России к участию в соревнованиях, ссылаясь на рекомендации МОК, на самом деле абсурдна и никак не связана с основной задачей IIHF – развивать хоккей на планете Земля», — заявил он.

3 июня Международная федерация хоккея официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Сборная России не была включена в эти списки.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее в Канаде оказались огорчены из-за недопуска России на ОИ-2026.