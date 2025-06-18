В «Торпедо» прокомментировали новость об интересе к Марио Фернандесу

В «Торпедо» рассказали, что Марио Фернандес тренируется с командой

Бывший защитник московского ЦСКА, петербургского «Зенита» и сборной России Марио Фернандес тренируется вместе со столичным «Торпедо». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «Торпедо».

Команда занимается в тренажерном зале. Фернандес находится в «Торпедо» на просмотре.

17 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 23 марта 2024 года футболист Фернандес получил повреждение и был заменен через 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

24 июля 2024 года «Зенит» сообщил о том, что Фернандес покинул команду, игрок стал свободным агентом.

В сезоне-2023/24 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах за клуб с берегов Невы, не отметившись результативными действиями. Большую часть своей карьеры в России Фернандес провел в московском ЦСКА. Он играл за армейский клуб с 2012 по 2022 год.

Ранее в «Зените» рассказали о расставании с Марио Фернандесом.