«Выжал максимум»: известный агент поддержал Николича после ухода из ЦСКА

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил о своем уважении к бывшему главному тренеру московского ЦСКА Марко Николичу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Легко облить Николича грязью, сказать, что он «кинул» ЦСКА, но я отношусь к нему с уважением. Тренер выжал максимум из команды, взял третье место и Кубок», — заявил он.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист продолжит работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее ЦСКА предложил контракт обладателю «Золотого мяча».