«Ничто не сравнится»: Загитова рассказала о самом большом стрессе в жизни

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2018 года Алина Загитова отказалась связывать свой самый большой стресс в жизни с фигурным катанием. Ее слова из интервью журналу «Антенна-Телесемь» передает Sport24.

«Когда ты погружен в процесс, начинаешь переживать по мере приближения к премьере. Тогда просто стараешься работать больше, чтобы быть уверенной, что все движется в правильном направлении. Но, признаюсь, сильнее я переживала, когда сдавала госэкзамены в академии, и пока ничто с ними не сравнится!» — заявила она.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

Ранее в Госдуме заявили, что Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион.