«Боруссия» не смогла обыграть клуб из Бразилии на клубном чемпионате мира

«Боруссия» и «Флуминенсе» сыграли вничью на клубном чемпионате мира

Бразильский «Флуминенсе» и немецкая «Боруссия» (Дортмунд) сыграли вничью в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде, завершилась с результатом 0:0.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Флуминенсе» и «Боруссия» играют в группе F. Вместе с ними выступают «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи и клуб из ЮАР «Мамелоди Сандаунз».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «Челси» начал с победы клубный чемпионат мира.