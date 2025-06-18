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Новокузнецких болельщиков призвали подарить Бобровскому копию «Конн Смайт Трофи»

Менеджер Сафронов: болельщики могли бы подарить Бобровскому копию приза MVP
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Sam Navarro/Reuters

Болельщики из Новокузнецка, где голкипер «Флориды» Сергей Бобровский начинал профессиональную карьеру, могли бы подарить ему копию «Конн Смайт Трофи» – приза самому ценному игроку Кубка Стэнли. Такое предложение в комментарии «Газете.Ru» выдвинул бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.

«Бобровский не стал MVP плей-офф? Это субъективное мнение. Думаю, что если бы он прыгнул еще выше, ему бы не дали приз только по одной причине. Пока нас отодвигают от праздника всяческими способами. Но хотят они или нет, мы идем своей дорогой. Нам вставляют палки в колеса, которые мы переламываем. Я знаю, что Серега проделал огромную работу — именно работу — и вытащил команду в полуфинал, затем в финал, а в финале отыграл блестяще. Думаю, что новокузнецкие болельщики могли бы сложиться и подарить Сереге копию приза MVP», — сказал Сафронов.

«Флорида» в финальной серии Кубка Стэнли победила «Эдмонтон» в шести матчах. Решающая встреча завершилась победой команды Бобровского со счетом 5:1. «Конн Смайт Трофи» получил одноклубник Сергея Сэм Беннетт.

Ранее Сафронов назвал минус победы «Флориды» в Кубке Стэнли.

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