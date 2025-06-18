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Экс-менеджер сборной назвал минус победы «Флориды» в Кубке Стэнли

Менеджер Сафронов: рад за россиян, но жаль, что Макдэвид не взял Кубок Стэнли
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Jim Rassol/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов поздравил российских хоккеистов «Флориды» Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова с победой в Кубке Стэнли. При этом в беседе с «Газетой.Ru» он выразил сожаление в связи с тем, что лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид до сих пор не завоевал главный трофей в НХЛ.

«Я очень рад за мальчишек, потому что знаком с ними персонально. Они были в сборной, когда я был генеральным менеджером, а Знарок – главным тренером. Забраться на вершину сложно, а подтвердить присутствие на нем — вдвойне сложнее. Они это сделали.

Единственная маленькая горчинка — такой великий игрок, как Макдэвид, никак не может завоевать главный трофей в своей жизни. А так, очень рад за ребят, за страну. Очень жалко, что «великие» менеджеры и маркетологи на коллаже победителей Кубка Стэнли не разместили наших ребят. Но, знаете, дорогу осилит идущий, и мы все равно будем на вершине», — сказал Сафронов.

«Флорида» в финальной серии победила «Эдмонтон» в шести матчах. Решающая встреча завершилась победой команды Бобровского со счетом 5:1.

Ранее Бобровского назвали достойным для включения в Зал славы хоккея.

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