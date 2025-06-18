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«Манчестер Сити» начал с победы клубный чемпионат мира

«Манчестер Сити» обыграл «Видад» на клубном чемпионате мира
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Jason Cairnduff/Action Images via Reuters

«Манчестер Сити» обыграл клуб из Марокко «Видад» в матче клубного чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Оба мяча были забиты в первом тайме: на 2-й минуте отличился Фил Фоден, а на 42-й — Жереми Доку.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Аль-Аином» из ОАЭ. Встреча состоится 23 июня. Команды выйдут на поле в 4:00 по московскому времени. «Видад» сразится с итальянским «Ювентусом». Эта встреча состоится 22 июня в 19:00 (мск).

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

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