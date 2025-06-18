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Медведев одержал 400-ю победу в карьере

Медведев одержал 400-ю победу в карьере, обыграв Алиса на турнире в Халле
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев одержал свою 400-ю победу в карьере, обыграв француза Кентена Алиса в 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Халле (Германия).

Встреча, которая продолжалась 1 час 8 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:5.

Медведев десять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету французского теннисиста четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-поинта.

В следующем матче соперником россиянина станет американец Алекс Микельсен, который обыграл Стефаноса Циципаса из Греции со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее легендарный российский теннисист заявил, что звездные дни Медведева прошли.

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