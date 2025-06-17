Легендарный российский теннисист: звездные дни Медведева прошли

Теннисист Евгений Кафельников заявил, что звездные дни Даниила Медведева остались позади, передает «Чемпионат».

«Думаю, звездные дни Даниила прошли. Он может добиться результата, только если радикально все изменит. Он сумеет вернуться на былые позиции, только если что-то изменит». — сказал Кафельников.

13 июня Медведев не смог выйти в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Хертогенбосхе, проиграв Рейлли Опелке из США.

Встреча, которая продолжалась 1 час 38 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее чемпион «Больших шлемов» назвал причину неудач Медведева.