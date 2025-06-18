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Чемпион Украины вошел в тренерский штаб Тутберидзе

Фигурист Морозов вошел в тренерский штаб Тутберидзе
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Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер России Станислав Морозов вошел в тренерский штаб Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что Морозов будет курировать старшую группу парного катания. Среди них есть, например, чемпионы Европы: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

В период карьеры спортсмена, Морозов выступал за сборную Украины. Он неоднократно становился чемпионом страны в дуэтах с олимпийскими чемпионками: Татьяной Волосожар и Аленой Савченко.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, спортсменам будет необходимо подтвердить квоты на квалификационном турнире, который пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.

Ранее в Госдуме назвали непонятным недопуск российских фигуристов.

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