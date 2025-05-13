«Не ваше дело, не допустили и все»: в Госдуме высказались о недопуске пар на ОИ

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала странным решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать российские танцевальные дуэты и спортивные пары на квалификационный турнир зимних Олимпийских игр — 2026. Ее слова приводит Vprognoze.ru.

«Что они могли сделать, чтобы не допустить? Может, ленточки георгиевские носили… Непонятно. Не знаю, будут ли они аргументы какие-то приводить или нет, или скажут, что это не ваше дело, не допустили и все», — сказала Журова.

Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

При этом ISU одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, спортсменам будет необходимо подтвердить квоты на квалификационном турнире, который пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.

Ранее стало известно, сколько россиян допустил ISU до отбора на ОИ.