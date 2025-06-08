«Арена Химки» подала в суд на «Химки»

«Арена Химки» направила в суд четыре исковых заявления о взыскании задолженности с футбольного клуба «Химки», сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, суд принял заявления 4 июня. Общая сумма исковых требований к подмосковному клубу составила 17 783 884 рублей.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Изначально СМИ сообщали, что клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

Ранее в Госдуме призвали ФИФА наказать Эстонию.