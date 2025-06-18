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Экс-тренер сборной России отреагировал на то, что Бобровский не стал MVP Кубка Стэнли

Тренер Плющев: Бобровский не стал MVP, но победа в Кубке Стэнли важнее
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Lynne Sladky/AP

Для голкипера «Флориды» Сергея Бобровского победа в Кубке Стэнли ценна, даже несмотря на то, что он не был признан самым ценным игроком плей-офф. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Бобровский не стал MVP финала? Победа в Кубке Стэнли важна сама по себе. Игра вратаря повлияла на результаты, и это видят партнеры по команде и тренерский штаб. Победа в финале — очень значимый момент и для Бобровского, и для всей команды», — сказал Плющев.

«Флорида» в заключительном матче финальной серии против «Эдмонтона» одержала победу со счетом 5:1 и стала обладателем Кубка Стэнли. Главным героем матча стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Эдмонтона» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давшего Сергею Бобровскому отыграть на «ноль».

По итогам плей-офф самым ценным игроком был признан нападающий Сэм Беннетт, ставший также лучшим снайпером плей-офф с 15-ю заброшенными шайбами. Бобровский также претендовал на «Конн Смайт Трофи», однако уступил в голосовании.

Год назад в финале сошлись эти же команды. Тогда «Флорида» лидировала в серии со счетом 3-0, однако упустила перевес и вынуждена была решать судьбу трофея в седьмом матче, одержав в нем победу. В нынешнем сезоне у «Пантерз» не было преимущества своей площадки, и если бы они уступили в шестой встрече, седьмой поединок прошел бы в Канаде.

Ранее Плющев оценил вклад Бобровского в победу «Флориды» в НХЛ.

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