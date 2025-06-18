Экс-тренер сборной России оценил вклад Бобровского в победу «Флориды» в НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский сыграл очень большую роль в успехе команд в плей-офф НХЛ. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Надо поздравить «Флориду» с победой. Ребята выиграли второй раз – они шли к этому успеху и заслужили его. Роль Бобровского? Достижения вратаря всегда составляют больше, чем половины команды. Заслуга Сергея огромная, поздравляю его», – сказал специалист.

«Флорида» в заключительном матче финальной серии против «Эдмонтона» одержала победу со счетом 5:1 и стала обладателем Кубка Стэнли. Главным героем матча стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Эдмонтона» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давшего Сергею Бобровскому отыграть на «ноль».

По итогам плей-офф самым ценным игроком был признан нападающий Сэм Беннетт, ставший также лучшим снайпером плей-офф с 15-ю заброшенными шайбами. Бобровский также претендовал на «Конн Смайт Трофи», однако уступил в голосовании.

Год назад в финале сошлись эти же команды. Тогда «Флорида» лидировала в серии со счетом 3-0, однако упустила перевес и вынуждена была решать судьбу трофея в седьмом матче, одержав в нем победу. В нынешнем сезоне у «Пантерз» не было преимущества своей площадки, и если бы они уступили в шестой встрече, седьмой поединок прошел бы в Канаде.

Ранее болельщики развернули российский флаг на арене «Флориды».