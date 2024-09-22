В «Зените» рассказали о расставании с Марио Фернандесом

В пресс-службе петербургского «Зенита» рассказали о том, что расставание с защитником Марио Фернандесом прошло хорошо и стороны поняли друг друга. Их слова приводит «Матч ТВ».

«Клуб и игрок расстались хорошо, стороны абсолютно поняли друг друга. Он мог остаться, но принял решение покинуть команду. Марио — прекрасный футболист и человек, видно, что он живет футболом и хочет продолжать играть», — заявили в пресс-службе.

17 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 23 марта 2024 года футболист Фернандес получил повреждение и был заменен через 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

24 июля «Зенит» сообщил о том, что Фернандес покинул команду, игрок стал свободным агентом.

В прошедшем сезоне 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах за клуб с берегов Невы, не отметившись результативными действиями. Большую часть своей карьеры в России Фернандес провел в московском ЦСКА. Он играл за армейский клуб с 2012 по 2022 год.

Ранее Фернандес впервые прокомментировал уход из «Зенита».