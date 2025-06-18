Боец UFC Макгрегор избил посетителя ночного клуба

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор избил посетителя ночного клуба на Ибице, сообщает The Sun.

Макгрегор о чем-то разговаривал с мужчиной, а потом нанес ему два удара, после чего мужчина упал на пол.

Сотрудники клуба вывели пострадавшего за пределы заведения, а Макгрегор продолжил отдыхать.

Макгрегор планирует принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

Последним боем 36-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее сообщалось, что Макгрегору грозит семь лет тюрьмы за разжигание ненависти.