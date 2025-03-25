Конору Макгрегору грозит семь лет тюрьмы за разжигание ненависти

Бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конору Макгрегору грозит уголовное преследование в Ирландии. Об этом сообщает Irish Independent.

Спортсмен может получить до семи лет тюрьмы по статье за разжигание ненависти. Указано, что директор государственного обвинения Ирландии изучил посты Макгрегора в соцсетях, опубликованные в ночь перед беспорядками в Дублине в ноябре 2023 года. Высказывания о мигрантах могли привести к разжиганию ненависти и способствовать распространению митингов.

20 марта Макгрегор объявил, что будет баллотироваться на пост президента Ирландии уже на ближайших выборах в 2025 году. Боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

Последним боем 36-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее в России предсказали Макгрегору кресло президента Ирландии.