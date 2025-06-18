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Российский вратарь продлил контракт с иностранным клубом

Вратарь «Фамаликана» Злобин продлил контракт с клубом
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Александр Гальперин/РИА Новости

Российский вратарь португальского «Фамаликана» Иван Злобин продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды на своем официальном сайте.

Новое соглашение Злобина с «Фамаликаном» действует до июня 2027 года. Россиянин выступает за «Фамаликан» с 2020 года.

В прошлом сезоне Злобин провел за «Фамаликан» 15 матчей, пропустив 18 мячей. «Фамаликан» завершил сезон на седьмом месте в португальской Примейре, набрав 47 очков. Чемпионом страны стал «Спортинг», набрав 82 очка, второе место заняла «Бенфика», набрав 80 баллов, замкнул тройку сильнейших «Порту» (72).

Иван Злобин родился в Тюмени и является воспитанником тольяттинской Академии имени Коноплева. Затем играл в академии ЦСКА, откуда уехал в Португалию, где выступал за «Лейрию» и «Бенфику», а в 2020 году году перешел в «Фамаликан», подписав с клубом пятилетний контракт. «Фамаликан» выступает в высшей лиге португальского чемпионата.

Ранее украинец согласовал условия контракта с французским «ПСЖ», где играет россиянин Матвей Сафонов.

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