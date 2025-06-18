Российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли в десятом сезоне подряд

«Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в серии до четырех побед «Эдмонтон» со счетом 4:2.

В составе «Флориды» выступали россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. Российские хоккеисты смогли выиграть Кубок Стэнли в десятом сезоне подряд.

В последний раз титул доставался команде без россиян в 2015 году, когда его выигрывал «Чикаго».

В последнем матче Кубка Стэнли 2025 года главным героем стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Эдмонтона» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давший Сергею Бобровскому отыграть на «ноль».

По итогам плей-офф самым ценным игроком был признан нападающий Сэм Беннетт, ставший также лучшим бомбардиром плей-офф с 15 заброшенными шайбами. Бобровский также претендовал на «Конн Смайт Трофи», однако уступил в голосовании.

Год назад в финале сошлись эти же команды. Тогда «Флорида» лидировала в серии со счетом 3-0, однако упустила перевес и вынуждена была решать судьбу трофея в седьмом, решающем матче, сумев победить в нем. В нынешнем сезоне у «Пантерз» не было преимущества своей площадки, и если бы они уступили в шестой встрече, седьмой поединок прошел бы в Канаде.

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