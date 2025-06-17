Назван источник мотивации для Овечкина

Экс-игрок «Сочи» Щитов: думаю, мотивация у Овечкина от любви к хоккею

Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов предположил, откуда российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин берет мотивацию для своей игры. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я не знаю, это нужно у него спрашивать, где брать мотивацию. Я думаю, мотивация у него от любви к хоккею. Когда ты любишь свое дело – каждая игра для тебя мотивация», — сказал Щитов.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1.

Ранее было названо поразительное качество Овечкина.