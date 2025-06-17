Ирину Винер внесли в санкционные списки Канады

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер внесена в санкционные списки Канады. Обновленный список опубликован на официальном сайте правительства Канады.

Канадское правительство характеризует людей, внесенных в этот документ, как граждан, причастных к «нарушению международного мира» и «созданию международного кризиса».

В октябре 2024 года Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которую возглавляла с 2008 года. 12 февраля 2025 года она сообщила о своем уходе с поста главного тренера сборной России.

Было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Ее возглавил Олег Белозеров.

Винер в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Она работала со многими чемпионками и медалистками — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун, Яной Кудрявцевой, Диной и Ариной Авериными.

Ранее решение о лишении России Олимпиады назвали абсурдным.