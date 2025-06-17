Российского голкипера назвали самой важной частью «Флориды»

Американский нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук назвал российского голкипера клуба Сергея Бобровского самой важной частью их команды. Его слова приводит пресс-служба «пантер».

«Без него мы бы не добились успеха. Он был нашей опорой, самой важной частью команды. Нам так повезло, что он у нас есть. На него я во многом равняюсь», — заявил он.

15 июня «Флорида» одолела в пятом матче Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счетом 5:2. «Флорида» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2.

Бобровский после этого матча вышел на 14-е место по матчам в Кубке Стэнли среди россиян, сыграв свою 116-ю игру. По этому показателю он сравнялся с Вячеславом Фетисовым. Следующей целью Бобровского является Вячеслав Козлов (118). Рекордсменом является Сергей Федоров (183).

Шестой матч серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 18 июня. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Ранее тренер «Флориды» заявил, что в команде недооценивают Бобровского.