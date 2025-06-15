«Мы его недооцениваем»: тренер «Флориды» о голкипере Бобровском

Главный тренер «Флориды» Морис о Бобровском: мы недооцениваем его

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис признался, что в клубе недооценивают российского голкипера Сергея Бобровского. Его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Он невероятный, элитный игрок, которого мы недооцениваем и воспринимаем как должное, потому что он очень стабилен. Если он пропускает что-то, что ему не нравится, это никак не связано с тем, что будет дальше», — заявил Морис.

15 июня «Флорида» одолела в пятом матче Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счетом 5:2. «Флорида» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2.

Бобровский после этого матча вышел на 14-е место по матчам в Кубке Стэнли среди россиян, сыграв свою 116-ю игру. По этому показателю он сравнялся с Вячеславом Фетисовым. Следующей целью Бобровского является Вячеслав Козлов (118). Рекордсменом является Сергей Федоров (183).

Шестой матч серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 18 июня. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 3:00 по московскому времени.

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