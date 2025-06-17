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«Двигаюсь дальше»: новый тренер ЦСКА о своем назначении

Тренер Никитин об уходе из «Локомотива»: решил, что нужно двигаться дальше
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский специалист Игорь Никитин объяснил, почему принял решение покинуть ярославский «Локомотив» и принять предложение возглавить московский ЦСКА, где он работал с 2014 по 2021 год. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Получилось ситуативно: мы выиграли с Ярославлем чемпионство, выполнили задачу. По своим ощущениям и пониманиям я решил, что нужно двигаться дальше», — заявил он.

Официально о назначении Никитина было объявлено 17 июня.

21 мая ярославский клуб стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1. А 11 июня «Локомотив» объявил, что 52-летний Никитин, который был признан лучшим тренером сезона в КХЛ, расторг контракт по собственной инициативе.

ЦСКА уволил Илью Воробьева с поста главного тренера команды в конце апреля. Причиной стало неудовлетворительное выступление в Кубке Гагарина. А
рмейский клуб занял пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В активе команды 85 очков в 68 матчах. Клуб вышел в плей-офф, однако вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина уже в первом раунде. Армейская команда уступила минскому «Динамо», команды провели шесть матчей, и серия завершилась с результатом 2-4.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что пытается спасти клуб КХЛ от банкротства.

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