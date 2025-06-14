Ротенберг заявил, что пытается спасти клуб КХЛ от банкротства

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что постарается помочь «Витязю» решить свои финансовые проблемы и остаться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Даже рассказывать не буду, сколько клубов за мои годы нам удалось спасти. Мы же все — большая хоккейная семья. Мы всем хотим помочь. И в этой ситуации, в которой оказался хоккейный клуб «Витязь», содействие оказывают все, не только я», — заявил Ротенберг.

«Витязь» был основан в 1996 году, с 2008‑го команда выступает в КХЛ. В прошлом сезоне коллектив не смог выйти в плей-офф, заняв десятое место в Западной конференции.

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга. На этой должности его сменил Игорь Ларионов.

Ранее чемпион мира заявил, что Ротенберг сделал большой вклад в СКА.