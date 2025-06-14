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Адвокат назвал основание, по которому Нидерландам могут отказать в экстрадиции Промеса

Адвокат Калинов: «Спартак» мог бы помочь Промесу избежать экстрадиции
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qpromes/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что рассмотрение уголовного дела в Нидерландах в отсутствии Квинси Промеса может стать основанием для отказа в экстрадиции со стороны Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, он считает, что московский «Спартак» может помочь своему бывшему нападающему в этом вопросе через российское посольство.

«По договору об экстрадиции между Нидерландами и Эмиратами основанием на неудовлетворение экстрадиции может быть, что дело рассматривалось в отсутствии Промеса. Это может являться основанием и поэтому он сейчас только задержан. Решение не принято. Поэтому есть все шансы сейчас поработать его адвокату. Может быть, руководство клуба присоединить, посольство российское. Если все правильно сделать, я думаю, в принципе, всегда есть шанс. Тем более между Эмиратами и Россией очень хорошие отношения. А Промес представляет российский клуб. Я думаю, на этом тоже можно сыграть адвокатам игрока», — подчеркнул Калинов.

Квинси Промес был приговорен в Нидерландах к семи с половиной годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В данный момент он находится под стражей в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов об экстрадиции. Промес выступал за московский «Спартак» с 2014 по 2018 годы, а потом с 2021 по 2024, пока не был задержан в Дубае в первый раз, не сумев вылететь в Москву после сборов красно-белых. Впоследствии «Спартак» расторг контракт с игроком, который теперь выступает за «Дубай Юнайтед» в местной первой лиге.

Ранее агент раскрыл имя следующего российского футболиста в европейском топ-клубе.

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