Экс-футболист «Динамо» оценил переход в команду защитника «Ростова»

Экс-футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поддержал трансфер защитника Максима Осипенко из «Ростова», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Он может быть лидером в команде. Карпин его хорошо знает, поэтому проблем с ним не будет. У нас чемпионат не такой сильный, поэтому можно, и не имея хорошей скорости, показывать приличный футбол», — сказал Булыкин.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Осипенко провел 30 матчей, забив девять мячей.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее в «Динамо» рассказали, почему назначили Карпина главным тренером.