В «Динамо» рассказали, почему назначили Карпина главным тренером

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб назначил на пост главного тренера команды Валерия Карпина, чтобы выиграть трофеи, передает «Чемпионат».

«Приоткрою секрет — его кандидатура была для нас привлекательна давно. Валерий Георгиевич — харизматичный человек, который, надеемся, приведет к тем целям, которые мы ставим. Все заждались трофеев», — сказал Гафин.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее Карпин назвал свой тренерский штаб в «Динамо».