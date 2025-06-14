Карпин назвал свой тренерский штаб в «Динамо»

Московское «Динамо» в своем официальном Telegram-канале представило тренерский штаб нового главного тренера Валерия Карпина.

Ассистентами главного тренера станут принявший «Динамо» после ухода Марцела Лички Ролан Гусев, а также бывший игрок команды Сергей Паршивлюк. Тренером по физической подготовке будет занимающий аналогичную должность в сборной России испанец Луис Касайс Мартинес, его помощником — Иван Карандашов. Тренером вратарей останется Дмитрий Изотов. Аналитиками клуба будут Алексей Радевич и Андрей Панов.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может усилиться нападающим из Европы.